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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Нужна уголовная ответственность, а не санкции: Разумков о сотрудничестве с агрессором

За сотрудничество со страной-агрессором должно быть уголовное преследование, а не введение санкций.

Дмитрий Разумков

Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя санкции против Тараса Козака и блокировки телеканалов 112 Украина, Newsone и Zik.

— Закон должен быть один для всех. Если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь yt санкции, а уголовная ответственность должна быть и тюрьма, — объяснил он.

Также Разумков отметил, что санкции необходимо вводить в отношении тех лиц, которых невозможно наказать на месте.

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В частности, к ним относятся иностранные государства, иностранные субъекты хозяйствования, которые выходят за пределы возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и не могут отвечать перед украинским судом.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, Newsone и Zik президент Владимир Зеленский ввел 2 февраля.

Согласно указу, в течение пяти лет эти СМИ не должны пользоваться радиочастотами Украины, распространять телепрограммы и предоставлять телекоммуникационные услуги.

Сейчас телеканалы 112 Украина, Newsone и Zik уже прекратили трансляцию на украинском телевидении.

Фото: УНИАН

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