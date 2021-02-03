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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Рада одобрила реестр больничных листов

Кабмин на заседании утвердил постановление, которое предусматривает введение электронного реестра листков нетрудоспособности. Проект постановления зарегистрирован под №4243.

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Согласно документу, Кабмин должен обеспечивать функционирование электронного реестра листков нетрудоспособности, контролировать правильность их выдачи и уровень социальной защиты застрахованных лиц.

Теперь парламент должен:

  • внести изменения в нормативно-правовые акты с целью внедрения электронного реестра листков нетрудоспособности;
  • подать необходимые законопроекты;
  • проверить эффективность использования средств, выделенных на внедрение этого реестра.
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Обеспечить полноценную работу электронного реестра должны Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Национальная служба здоровья, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Сокращение рабочих мест в мире

В 2020 году в мире сократилось 495 млн рабочих мест с полной занятостью. Доходы людей во всем мире, полученные от работы, упали на 10,7%, или на $3,5 трлн.

От пандемии больше пострадали люди в странах с развивающимися экономиками.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pixabay

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