Погода на 3 февраля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 3 февраля в Украине будет преимущественно солнечной и прохладной. Ветер юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.
Средняя влажность воздуха составит более 80%, что повлияет на чувство холода.
Подробнее о погоде в Украине 3 февраля — в материале Фактов ICTV.
На Востоке тепло и сухо: дневная температура составит до +8°, ночью местами до -1°.
На Западе почти во всех областях дожди с мокрым снегом: дневная температура до +8°, ночью до -4°.
На Юге традиционно теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до +9°, ночью -0°.
На Севере ожидается мокрый снег: днем до +5°, ночью местами до -6°.
В Центре солнечно и без осадков: ночью до -3°, днем до +5°.
В Киеве синоптики прогнозируют до +3° днем, вечером столбик термометра опустится до -5°.
Погода в Украине в феврале 2021
В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной.
В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.