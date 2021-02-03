Погода на 3 февраля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 3 февраля в Украине будет преимущественно солнечной и прохладной. Ветер юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Средняя влажность воздуха составит более 80%, что повлияет на чувство холода.

Подробнее о погоде в Украине 3 февраля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке тепло и сухо: дневная температура составит до +8°, ночью местами до -1°.

На Западе почти во всех областях дожди с мокрым снегом: дневная температура до +8°, ночью до -4°.

На Юге традиционно теплее всего: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до +9°, ночью -0°.

На Севере ожидается мокрый снег: днем ​​до +5°, ночью местами до -6°.

В Центре солнечно и без осадков: ночью до -3°, днем ​​до +5°.

В Киеве синоптики прогнозируют до +3° днем, вечером столбик термометра опустится до -5°.

Погода в Украине в феврале 2021

В Укргидрометцентре прогнозируют, что погода в Украине в феврале 2021 будет морозной и снежной.

В последнем месяце зимы часто будет меняться направление ветра. Средняя месячная температура февраля составит от -3° до +2°.