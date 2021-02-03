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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Украина готовится к подписанию нового контракта на поставку Covid-вакцины

В четверг, 4 февраля, Украина должна получить информацию о новом контракте на поставку вакцины против коронавируса. Однако название компании-поставщика пока не разглашается.

Украина готовится к подписанию нового контракта на поставку Covid-вакцины

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Думаю, завтра ждите сообщение. Пока не могу назвать, что это за вакцина, поскольку мы не можем разглашать эту информацию до подписания контракта, — уточнил Максим Степанов.

По его словам, сразу же после подписания документа ведомство сообщит подробности договоренности.

Вакцина против коронавируса

Уже в феврале 2021 года Украина должна получить первую партию вакцины против коронавируса и начать массовую вакцинацию населения.

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При этом в мире уже почти два месяца людям активно делают прививки против вируса.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Україна 24

Фото: Depositphotos

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