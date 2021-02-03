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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Украина в феврале получит 117 тыс. доз вакцины от Covid-19 Pfizer и BioNTech — Шмыгаль

В феврале начнется вакцинация украинцев безопасной вакциной против коронавируса. Уже в течение ближайших недель Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech.

денис шмигаль

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer/BioNTech. Это 117 000 доз в рамках программы COVAX, которые будут использованы прежде всего для врачей. Вакцины от Pfizer/BioNTech — это только старт, и уже в феврале-начале марта мы ожидаем значительно большие поставки — отметил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украину завезут только проверенную и безопасную вакцину, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах.

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Он также заверил, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную прививку, предоставят такую ​​возможность, в соответствии с Национальным планом вакцинации.

Как записаться на вакцинацию

Минздрав разработал алгоритм, по которому будет происходить запись на вакцинацию против Covid-19. Списки вакцинации первой группы будут формировать работодатели.

Ко второй (открытой) группе будут относится граждане, не имеющие привязки к месту работы. Как записаться на вакцинацию — читайте в нашем материале.

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