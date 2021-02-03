На Закарпатье 4 февраля ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Риск схода лавины появился из-за увеличения количества осадков и сильной оттепели.

3 февраля, по данным Гидрометцентра, на высокогорье наблюдается умеренная снеголавинная опасность второго уровня.

4-5 февраля ожидается также повышение уровня воды в течениях рек:

Боржава — Реметы: опасность желтого уровня (вода выходит на пойму)

Латорица — Чоп: опасность желтого уровня ( высокий уровень воды на пойме с постепенным повышением)

Старая — Зняцево: опасность желтого уровня (вода выходит на пойму междамбового пространства)

С самого утра в Карпатах идет сильный снег, несмотря на оттепель. Видимость в горах очень низкая — всего 30 метров, мешает также сильный штормовой ветер. Синоптики советуют не путешествовать в горы в ближайшее время.

Непогода в Карпатах

2 февраля ГСЧС уже предупреждала об опасности отдыха в Карпатах, причина тому — сильный снегопад, который продолжается уже несколько дней.

Источник: Закарпатский областной центр гидрометеорологии