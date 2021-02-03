В Украины 4 февраля представят судебную реформу — Зеленский

На 4 февраля в Украине запланирована рабочая презентация всей судебной реформы. Речь идет о подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с послами Большой семерке (G7).

— Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине, — подчеркнул президент.

Также президент заверил, что ситуация относительно решения Конституционного суда об отмене ответственности за ложь в декларациях урегулируется.

Страны G7 разочарованы тем, как Украина ведет борьбу с коррупцией