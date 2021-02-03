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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

В Украины 4 февраля представят судебную реформу — Зеленский

На 4 февраля в Украине запланирована рабочая презентация всей судебной реформы. Речь идет о подготовке Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

В Украины 4 февраля представят судебную реформу — Зеленский

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время встречи с послами Большой семерке (G7).

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— Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине, — подчеркнул президент.

Также президент заверил, что ситуация относительно решения Конституционного суда об отмене ответственности за ложь в декларациях урегулируется.

Страны G7 разочарованы тем, как Украина ведет борьбу с коррупцией

Страны Большой семерки G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине.

Причинами неудачной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, недостаток правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

В этом виноваты некоторые игроки судебной системы и олигархи, которые являются главными препятствиями на пути реформ.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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