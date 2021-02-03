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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Украине за сутки 3 285 новых случаев коронавируса, выздоровели втрое больше

По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 2271 64 случаев коронавируса, за последние сутки заболело 3 285 человек, в том числе 186 медиков и 156 детей.

женщина в маске

За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 украинцам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.

Вылечиться удалось 1 045 473 гражданам, за последние 24 часа выздоровело 101 01 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.

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Распространение коронавируса в регионах

Больше всего больных зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

  • г. Киев — +330;
  • Винницкая область — +192;
  • Волынская область — +94;
  • Днепропетровская область — +122;
  • Донецкая область — +102;
  • Житомирская область — +62;
  • Закарпатская область — +129;
  • Запорожская область — +211;
  • Ивано-Франковская область — +298;
  • Киевская область — +164;
  • Кировоградская область — 40;
  • Луганская область — +61;
  • Львовская область — +182;
  • Николаевская область — +65;
  • Одесская область — +177;
  • Полтавская область — +192;
  • Ровенская область — +101;
  • Сумская область — +74;
  • Тернопольская область — +120;
  • Харьковская область — 230;
  • Херсонская область — +23;
  • Хмельницкая область — 0;
  • Черкасская область — +98;
  • Черновицкая область — +165;
  • Черниговская область — +53.

Вакцинация в Украине

В середине февраля Украина получит первую партию вакцины от коронавируса. Благодаря инициативе по распределению вещества Covavax в Украину поступит 117 тыс. доз препарата Pfizer и BionTech.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на специальной онлайн-платформе.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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