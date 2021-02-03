По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 2271 64 случаев коронавируса, за последние сутки заболело 3 285 человек, в том числе 186 медиков и 156 детей.
За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 украинцам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.
Вылечиться удалось 1 045 473 гражданам, за последние 24 часа выздоровело 101 01 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.
Распространение коронавируса в регионах
Больше всего больных зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
- г. Киев — +330;
- Винницкая область — +192;
- Волынская область — +94;
- Днепропетровская область — +122;
- Донецкая область — +102;
- Житомирская область — +62;
- Закарпатская область — +129;
- Запорожская область — +211;
- Ивано-Франковская область — +298;
- Киевская область — +164;
- Кировоградская область — 40;
- Луганская область — +61;
- Львовская область — +182;
- Николаевская область — +65;
- Одесская область — +177;
- Полтавская область — +192;
- Ровенская область — +101;
- Сумская область — +74;
- Тернопольская область — +120;
- Харьковская область — 230;
- Херсонская область — +23;
- Хмельницкая область — 0;
- Черкасская область — +98;
- Черновицкая область — +165;
- Черниговская область — +53.
Вакцинация в Украине
В середине февраля Украина получит первую партию вакцины от коронавируса. Благодаря инициативе по распределению вещества Covavax в Украину поступит 117 тыс. доз препарата Pfizer и BionTech.
Зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на специальной онлайн-платформе.