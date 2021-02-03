По состоянию на 3 февраля в Украине зарегистрировали 1 2271 64 случаев коронавируса, за последние сутки заболело 3 285 человек, в том числе 186 медиков и 156 детей.

За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 украинцам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.

Вылечиться удалось 1 045 473 гражданам, за последние 24 часа выздоровело 101 01 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.

Распространение коронавируса в регионах

Больше всего больных зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

г. Киев — +330;

Винницкая область — +192;

Волынская область — +94;

Днепропетровская область — +122;

Донецкая область — +102;

Житомирская область — +62;

Закарпатская область — +129;

Запорожская область — +211;

Ивано-Франковская область — +298;

Киевская область — +164;

Кировоградская область — 40;

Луганская область — +61;

Львовская область — +182;

Николаевская область — +65;

Одесская область — +177;

Полтавская область — +192;

Ровенская область — +101;

Сумская область — +74;

Тернопольская область — +120;

Харьковская область — 230;

Херсонская область — +23;

Хмельницкая область — 0;

Черкасская область — +98;

Черновицкая область — +165;

Черниговская область — +53.

Вакцинация в Украине

В середине февраля Украина получит первую партию вакцины от коронавируса. Благодаря инициативе по распределению вещества Covavax в Украину поступит 117 тыс. доз препарата Pfizer и BionTech.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на специальной онлайн-платформе.