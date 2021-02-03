Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер озвучил алгоритм, по которому будет происходить запись на вакцинацию против Covid-19.
По его словам, украинцев поделят на две группы. Списки вакцинации первой группы будут формировать работодатели.
Ко второй (открытой) группе будут принадлежать граждане, не имеющие привязки к месту работы (например, пожилые люди).
Открытые записи будут осуществляться не более чем за месяц до начала вакцинации.
Записаться на прививку можно будет тремя способами:
- С помощью информационного портала по вопросам вакцинации Covid-19, который сейчас разрабатывают в Минздраве, и веб-порталов медицинских электронных информационных систем.
- С помощью национального контакт-центра по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19, который работает круглосуточно.
- Непосредственно в учреждении здравоохранения.
Поскольку вакцинация против Covid-19 происходит в два этапа, самостоятельно записываться украинцы будут только для введения первой дозы.
– Записывать на введение второй дозы будет медицинский работник во время первой прививки. Это очень важно! Вам не нужно будет повторно записываться, – заявил во время брифинга Ярослав Кучер.
Ссылка на информационный портал для записи на вакцинацию Минздрав предоставит во время презентации ресурса в ближайшее время.
Старт вакцинации в Украине
В конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал старт вакцинации в Украине ориентировочно на 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.
Именно в эти даты в страну должны поступить первые дозы препарата.