Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер озвучил алгоритм, по которому будет происходить запись на вакцинацию против Covid-19.

По его словам, украинцев поделят на две группы. Списки вакцинации первой группы будут формировать работодатели.

Ко второй (открытой) группе будут принадлежать граждане, не имеющие привязки к месту работы (например, пожилые люди).

Открытые записи будут осуществляться не более чем за месяц до начала вакцинации.

Записаться на прививку можно будет тремя способами:

С помощью информационного портала по вопросам вакцинации Covid-19, который сейчас разрабатывают в Минздраве, и веб-порталов медицинских электронных информационных систем. С помощью национального контакт-центра по вопросам распространения Covid-19 по телефону 0-800-60-20-19, который работает круглосуточно. Непосредственно в учреждении здравоохранения.

Поскольку вакцинация против Covid-19 происходит в два этапа, самостоятельно записываться украинцы будут только для введения первой дозы.

– Записывать на введение второй дозы будет медицинский работник во время первой прививки. Это очень важно! Вам не нужно будет повторно записываться, – заявил во время брифинга Ярослав Кучер.

Ссылка на информационный портал для записи на вакцинацию Минздрав предоставит во время презентации ресурса в ближайшее время.

Старт вакцинации в Украине

В конце января главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал старт вакцинации в Украине ориентировочно на 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.

Именно в эти даты в страну должны поступить первые дозы препарата.