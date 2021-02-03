Представители общественной организации KyivPride высмеяли введение санкционных ограничений против украинских телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Теперь вместо пропагандистского контента трех пророссийских телеканалов украинцы будут видеть цветную картинку, которая напоминает флаг ЛГБТИК, написали они в Twitter.

— На ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда в течение пяти лет. От нас не уйдешь, — отметили представители KyivPride.

Украинцы оставили ряд комментариев под этим постом, отмечая, что это лучше, чем смотреть эти телеканалы.

Блокировка каналов в Украине

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

В стране прекратили транслировать их контент.

Тепер замість трьох проросійських каналів, на ваших блакитних екранах транслюватиметься цілодобова ЛГБТ+ пропаганда терміном 5 років. Від нас не втечеш???? pic.twitter.com/SJM78cpN2z — KyivPride (@KyivPride) February 3, 2021

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Источник: KyivPride