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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Вместо пророссийских каналов — ЛГБТ: KyivPride высмеяли санкции против 112, ZIK и Newsone

Представители общественной организации KyivPride высмеяли введение санкционных ограничений против украинских телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

ЛГБТ прапор

Теперь вместо пропагандистского контента трех пророссийских телеканалов украинцы будут видеть цветную картинку, которая напоминает флаг ЛГБТИК, написали они в Twitter.

— На ваших голубых экранах будет транслироваться круглосуточная ЛГБТ+ пропаганда в течение пяти лет. От нас не уйдешь, — отметили представители KyivPride.

Украинцы оставили ряд комментариев под этим постом, отмечая, что это лучше, чем смотреть эти телеканалы.

Блокировка каналов в Украине

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

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В стране прекратили транслировать их контент.

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Источник: KyivPride

Фото: Unsplash

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