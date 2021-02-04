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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Аваков о том, почему раньше не заблокировали ряд каналов: Не было политической воли

Решение о санкциях против пророссийских каналов не могли принять ранее из-за нехватки политической воли.

Арсен Аваков

Об этом в эфире политического шоу заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Это решение нельзя было принять раньше, потому что не было политической воли. Все эти годы моя позиция была одинаковой. С помощью денег, которые заработаны на оккупированных территориях ОРДЛО, финансируется ряд наших СМИ — это недопустимо.

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Министр отметил, что важно не путать свободу слова с пропагандой.

— Я прошу не путать свободу слова и информационный яд, который мы получаем от государства-агрессора!

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ряд украинских телеканалов попал под санкции.

Санкции будут действовать против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Предварительно такое решение согласовали на заседании СНБО. Решение основывается на постановлении Верховной Рады, которое было принято еще в октябре 2018 года.

Источник: УНИАН

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