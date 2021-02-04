В Украине по состоянию на 4 февраля зарегистрировано 1 232 246 больных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 5 082 новых случая заболевания. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.
В общем от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 140 украинцев, за все время пандемии — 23 229 человек.
Выздоровели в Украине 1 055 406 человек, за последние сутки — 9 993 пациента.
За сутки было совершено 42 112 тестирований (в частности методом ПЦР — 25 076, методом ИФА — 17 036).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой — 429, Ивано-Франковской — 354, в Киеве — 342, во Львовской области — 308 и Харьковской — 299.
Количество больных в регионах:
- г. Киев — 342;
- Винницкая область — 235;
- Волынская область — 112;
- Днепропетровская область — 223;
- Донецкая область — 159;
- Житомирская область — 282;
- Закарпатская область — 299;
- Запорожская область — 253;
- Ивано-Франковская область — 354;
- Киевская область — 189;
- Кировоградская область — 25;
- Луганская область — 77;
- Львовская область — 308;
- Николаевская область — 97;
- Одесская область — 163;
- Полтавская область — 160;
- Ровенская область — 173;
- Сумская область — 133;
- Тернопольская область — 222;
- Харьковская область — 299;
- Херсонская область — 55;
- Хмельницкая область — 429;
- Черкасская область — 182;
- Черновицкая область — 177;
- Черниговская область — 134.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 3 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 3 285 человек.
За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 лицам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.
Вылечиться удалось 1 045 473 украинцам, за последние 24 часа выздоровела 10 101 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.