В Украине по состоянию на 4 февраля зарегистрировано 1 232 246 больных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 5 082 новых случая заболевания. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 140 украинцев, за все время пандемии — 23 229 человек.

Выздоровели в Украине 1 055 406 человек, за последние сутки — 9 993 пациента.

За сутки было совершено 42 112 тестирований (в частности методом ПЦР — 25 076, методом ИФА — 17 036).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой — 429, Ивано-Франковской — 354, в Киеве — 342, во Львовской области — 308 и Харьковской — 299.

Количество больных в регионах:

г. Киев — 342;

Винницкая область — 235;

Волынская область — 112;

Днепропетровская область — 223;

Донецкая область — 159;

Житомирская область — 282;

Закарпатская область — 299;

Запорожская область — 253;

Ивано-Франковская область — 354;

Киевская область — 189;

Кировоградская область — 25;

Луганская область — 77;

Львовская область — 308;

Николаевская область — 97;

Одесская область — 163;

Полтавская область — 160;

Ровенская область — 173;

Сумская область — 133;

Тернопольская область — 222;

Харьковская область — 299;

Херсонская область — 55;

Хмельницкая область — 429;

Черкасская область — 182;

Черновицкая область — 177;

Черниговская область — 134.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 3 285 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 лицам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.

Вылечиться удалось 1 045 473 украинцам, за последние 24 часа выздоровела 10 101 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.