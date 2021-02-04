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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Больных становится больше: в Украине 5 082 новых случая коронавируса

В Украине по состоянию на 4 февраля зарегистрировано 1 232 246 больных коронавирусом. За последние сутки было выявлено 5 082 новых случая заболевания. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.

коронавірус, карантин, маска

В общем от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 140 украинцев, за все время пандемии — 23 229 человек.

Выздоровели в Украине 1 055 406 человек, за последние сутки — 9 993 пациента.

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За сутки было совершено 42 112 тестирований (в частности методом ПЦР — 25 076, методом ИФА — 17 036).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой — 429, Ивано-Франковской — 354, в Киеве — 342, во Львовской области — 308 и Харьковской — 299.

Количество больных в регионах:

  • г. Киев — 342;
  • Винницкая область — 235;
  • Волынская область — 112;
  • Днепропетровская область — 223;
  • Донецкая область — 159;
  • Житомирская область — 282;
  • Закарпатская область — 299;
  • Запорожская область — 253;
  • Ивано-Франковская область — 354;
  • Киевская область — 189;
  • Кировоградская область — 25;
  • Луганская область — 77;
  • Львовская область — 308;
  • Николаевская область — 97;
  • Одесская область — 163;
  • Полтавская область — 160;
  • Ровенская область — 173;
  • Сумская область — 133;
  • Тернопольская область — 222;
  • Харьковская область — 299;
  • Херсонская область — 55;
  • Хмельницкая область — 429;
  • Черкасская область — 182;
  • Черновицкая область — 177;
  • Черниговская область — 134.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 3 285 человек.

За сутки от осложнений Covid-19 умерло 165 пациентов, госпитализация понадобилась 2 159 лицам. Всего за период пандемии зарегистрировано 23 089 летальных случаев.

Вылечиться удалось 1 045 473 украинцам, за последние 24 часа выздоровела 10 101 человек, в то же время было осуществлено 43 643 тестирований.

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