Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от коронавируса в Украине, если после пересечения КПВВ у них подтвердится болезнь.

Об этом во время дискуссии Пандемия Covid-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если болезнь будет обнаружена, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, если тестирование покажет отрицательный результат, граждане смогут свободно передвигаться по территории страны.

При отрицательном тесте также не требуется самоизоляция.

Вакцинация против коронавируса в ОРДЛО

РФ планирует завезти на территорию оккупированного Донбасса вакцину от коронавируса Спутник V.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: GDIP Media Center

Фото: Минздрав