PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от Covid-19 в Украине — Ляшко

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от коронавируса в Украине, если после пересечения КПВВ у них подтвердится болезнь.

Ляшко

Об этом во время дискуссии Пандемия Covid-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если болезнь будет обнаружена, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, если тестирование покажет отрицательный результат, граждане смогут свободно передвигаться по территории страны.

При отрицательном тесте также не требуется самоизоляция.

Читайте
Лечение коронавируса - рекомендации ВОЗ

Вакцинация против коронавируса в ОРДЛО

РФ планирует завезти на территорию оккупированного Донбасса вакцину от коронавируса Спутник V.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: GDIP Media Center

Фото: Минздрав

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка