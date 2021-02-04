Минздрав планирует разработать протоколы и стандарты лечения рака

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать протоколы и стандарты лечения рака в 2021 году.

Об этом сообщила заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк во время брифинга.

По ее словам, ведомство будет работать над протоколами по лечению рака легких, молочной железы, желудка и лимфомы.

— В 2021 году Минздрав намерен реализовать план действий в соответствии с Нацстратегии по контролю онкозаболеваний. В частности, планируем обновить стандарты лечения онкозаболеваний и разработать новые. Планируем работать над протоколами и стандартами лечения рака легких, колоректального рака, рака молочной железы, желудка, лейкемии и лимфомы, — отметила Садовьяк.

Также заместитель министра сообщила, что совместно с общественными организациями Минздрав планирует создать коммуникационный план по профилактике заболеваний. Министерство начнет пилотный проект по скринингу колоректального рака и ранней диагностики рака молочной железы.

Кроме того, планируется расширить доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам путем проведения госоценки медтехнологий и подписания договоров управляемого доступа.

Лечение рака

С апреля 2021 года Министерство здравоохранения повысит тарифы для диагностики и лечения онкологических заболеваний и разделяющий их для взрослых пациентов и детей отдельно.

Для взрослых лечения составит 25 тыс. грн на одного пациента, для детей — 91 тыс. грн.