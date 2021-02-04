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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

НБУ укрепил гривну: курс валют в Украине на 4 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 февраля.

Курс валют в Украине

Так, регулятор установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 28,00 грн/$, то есть гривна укрепилась на 6 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

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Курс гривны к евро установлен на уровне 33,64 грн/€. Таким образом национальная валюта укрепилась на 15 копеек.

Курс валют в Украине от НБУ на 04.02:

  • $1 — 27,995 грн;
  • €1 — 33,6374 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4881 грн;
  • 10 российских рублей — 3,688 грн.

Курс валют НБУ на 4 февраля 2021 в Украине

Экономический прогноз 2021 для Украины

Вероятный экономический прогноз 2021 для Украины дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он убежден, что прогнозируемый рост украинской экономики в новом году должен составить не менее 5%.

Общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. Премьер обьяснил, что к концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены.

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