По состоянию на 4 февраля 2021 года ситуация с коронавирусом в Украине и мире остается сложной. Многие государства активно вакцинируют людей, Украина же только готовится получить первые партии вещества.

В четверг в мире подтвердили более 103,3 млн случаев коронавируса, за время пандемии умерли от вируса более 2,2 млн людей.

В Украине вирус выявили у 1 232 246 граждан, всего от болезни скончались 23 229 украинцев.

Новые штаммы коронавируса

В мире продолжают фиксировать новые варианты вируса. В начале февраля о распространении мутации заявили ученые Вьетнама.

Распространяются и ранее выявленные мутации. Так, в Турции обнаружили сразу три новых штамма коронавируса — британский, южноафриканский и бразильский.

В Украине пока не зафиксировали ни одного варианта заболевания, вызванного мутацией коронавируса.

Вакцинация против вируса

В мире продолжают вакцинировать людей от вируса. При этом ученые дают позитивные прогнозы: они оценили эффективность первой дозы вакцины Pfizer в 90%

В Украине этот процесс должен начаться в феврале. Кроме того, в Минздраве заявили, что в четверг ожидают подписания нового контракта на поставку вещества, компанию-разработчика пока не называют.

Карантин и чрезвычайные ситуации

В странах мира из-за сложной ситуации с коронавирусом продляют карантин. В Украине также не планируют отменять меры. Правительство собирается продлевать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Также в Украине 3 февраля горела одна из больниц Запорожья, где лечат больных коронавирусом. В результате происшествия погибли люди. Причины пожара устанавливают правоохранители.

Коронавирус в Украине

4 февраля в Украине обнаружили 5 082 новых случая заболевания.

Среди больных — 258 детей и 220 медработников.

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