По состоянию на 4 февраля 2021 года ситуация с коронавирусом в Украине и мире остается сложной. Многие государства активно вакцинируют людей, Украина же только готовится получить первые партии вещества.
В четверг в мире подтвердили более 103,3 млн случаев коронавируса, за время пандемии умерли от вируса более 2,2 млн людей.
В Украине вирус выявили у 1 232 246 граждан, всего от болезни скончались 23 229 украинцев.
Новые штаммы коронавируса
В мире продолжают фиксировать новые варианты вируса. В начале февраля о распространении мутации заявили ученые Вьетнама.
Распространяются и ранее выявленные мутации. Так, в Турции обнаружили сразу три новых штамма коронавируса — британский, южноафриканский и бразильский.
В Украине пока не зафиксировали ни одного варианта заболевания, вызванного мутацией коронавируса.
Вакцинация против вируса
В мире продолжают вакцинировать людей от вируса. При этом ученые дают позитивные прогнозы: они оценили эффективность первой дозы вакцины Pfizer в 90%
В Украине этот процесс должен начаться в феврале. Кроме того, в Минздраве заявили, что в четверг ожидают подписания нового контракта на поставку вещества, компанию-разработчика пока не называют.
Карантин и чрезвычайные ситуации
В странах мира из-за сложной ситуации с коронавирусом продляют карантин. В Украине также не планируют отменять меры. Правительство собирается продлевать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты. Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
Также в Украине 3 февраля горела одна из больниц Запорожья, где лечат больных коронавирусом. В результате происшествия погибли люди. Причины пожара устанавливают правоохранители.
Коронавирус в Украине
4 февраля в Украине обнаружили 5 082 новых случая заболевания.
Среди больных — 258 детей и 220 медработников.
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