Заседание Верховной Рады Украины в четверг, 4 февраля, традиционно начнется в 10.00. В течение дня народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
Для рассмотрения в первом чтении в повестке дня на этот день указан проект закона о системе общественного здоровья. Кроме того, парламентарии заслушают документ об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств.
В плане также — проект закона по детенизации производства сельскохозяйственной продукции.
Во втором чтении они должны проголосовать за законопроект о финансовом лизинге.
Также нардепы рассмотрят вопрос об оказании помощи населению на период действия карантина в Украине.
Заседание Верховной Рады
Во время заседание 3 февраля Верховная Рада приняла законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности.
Орган должен фиксировать и расследовать экономические правонарушения.
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