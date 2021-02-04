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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Права ВПЛ и помощь во время карантина: повестка дня Рады 4 февраля

Заседание Верховной Рады Украины в четверг, 4 февраля, традиционно начнется в 10.00. В течение дня народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

Верховна Рада

Для рассмотрения в первом чтении в повестке дня на этот день указан проект закона о системе общественного здоровья. Кроме того, парламентарии заслушают документ об освобождении внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств.

В плане также — проект закона по детенизации производства сельскохозяйственной продукции.

Во втором чтении они должны проголосовать за законопроект о финансовом лизинге.

Также нардепы рассмотрят вопрос об оказании помощи населению на период действия карантина в Украине.

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Заседание Верховной Рады

Во время заседание 3 февраля Верховная Рада приняла законопроект о деятельности Бюро экономической безопасности.

Орган должен фиксировать и расследовать экономические правонарушения.

Подробнее о заседаниях Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

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