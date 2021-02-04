День святого Валентина — один из самых романтичных праздников в году. В этот день влюбленные не устают говорить друг другу о своих чувствах и дарить приятные подарки.

Чтобы подарить парню не банальный, а особый и романтический презент, девушке нужно знать его интересы и желания.

Лучшие идеи для подарка парню ко Дню святого Валентина — в материале Фактов ICTV.

Мужские наборы

Мужской набор может содержать множество вариаций — в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса.

Такой подарок ему обязательно понравится — пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.

Путешествие на двоих

День всех влюбленных — прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде билетов за границу. Если бы не эпидемия, мы бы вам посоветовали зимой посетить северные страны — Швецию, Норвегию, Данию или Финляндию. Но в нынешних реалиях никто не отменял отдых в Карпатах.

Уютные домики и атмосфера рождественских праздников — идеальное место для празднования дня Валентина.

Гаджеты

Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели.

Конечно, дарить последнюю модель IPhone — это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга — то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.

Дорогой алкоголь

Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек — в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется!

В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.

Настольная игра

Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает.

Настольная игра — отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.

Ужин на двоих

Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок.

Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков и у этого праздника есть конкретный виновник — христианский священник Валентин. Больше о Дне святого Валентина можете почитать в нашем материале.