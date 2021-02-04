День святого Валентина — один из самых романтичных праздников в году. В этот день влюбленные не устают говорить друг другу о своих чувствах и дарить приятные подарки.
Чтобы подарить парню не банальный, а особый и романтический презент, девушке нужно знать его интересы и желания.
Лучшие идеи для подарка парню ко Дню святого Валентина — в материале Фактов ICTV.
Мужские наборы
Мужской набор может содержать множество вариаций — в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса.
Такой подарок ему обязательно понравится — пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.
Путешествие на двоих
День всех влюбленных — прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде билетов за границу. Если бы не эпидемия, мы бы вам посоветовали зимой посетить северные страны — Швецию, Норвегию, Данию или Финляндию. Но в нынешних реалиях никто не отменял отдых в Карпатах.
Уютные домики и атмосфера рождественских праздников — идеальное место для празднования дня Валентина.
Гаджеты
Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели.
Конечно, дарить последнюю модель IPhone — это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга — то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.
Дорогой алкоголь
Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек — в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется!
В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.
Настольная игра
Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает.
Настольная игра — отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.
Ужин на двоих
Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок.
Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков и у этого праздника есть конкретный виновник — христианский священник Валентин. Больше о Дне святого Валентина можете почитать в нашем материале.