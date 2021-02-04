PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Что подарить парню на День святого Валентина

День святого Валентина — один из самых романтичных праздников в году. В этот день влюбленные не устают говорить друг другу о своих чувствах и дарить приятные подарки.

Закохані

Чтобы подарить парню не банальный, а особый и романтический презент, девушке нужно знать его интересы и желания.

Лучшие идеи для подарка парню ко Дню святого Валентина — в материале Фактов ICTV.

Мужские наборы

Мужской набор может содержать множество вариаций — в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса.

Такой подарок ему обязательно понравится — пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.

Мужской набор

Путешествие на двоих

День всех влюбленных — прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде билетов за границу. Если бы не эпидемия, мы бы вам посоветовали зимой посетить северные страны — Швецию, Норвегию, Данию или Финляндию. Но в нынешних реалиях никто не отменял отдых в Карпатах.

Уютные домики и атмосфера рождественских праздников — идеальное место для празднования дня Валентина.

Відпочинок у горах

Гаджеты

Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели.

Конечно, дарить последнюю модель IPhone — это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга — то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.

Навушники

Дорогой алкоголь

Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек — в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется!

В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.

Віскі

Настольная игра

Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает.

Читайте
Как сделать предложение в День святого Валентина: 5 оригинальных идей из кино

Настольная игра — отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.

Настільні ігри

Ужин на двоих

Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок.

Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.

Романтична вечеря

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков и у этого праздника есть конкретный виновник — христианский священник Валентин. Больше о Дне святого Валентина можете почитать в нашем материале.

Фото: Pixabay, Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка