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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине создали онлайн-библиотеку для подготовки к ВНО

В Украине запустили бесплатный образовательный проект Слухай. Это самая большая онлайн-библиотека на украинском языке.

В Украине создали онлайн-библиотеку для подготовки к ВНО

Виртуальная библиотека состоит из 60 аудиопроизведений украинской литературы, входящих в программу ВНО.

Тексты аудиокниг озвучивали украинские звезды — Даша Астафьева, Владимир Шумко, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Анастасия Оруджова, Ната Жижченко, Лиля Ребрик и другие.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал, что цифровизация открывает новые возможности для качественного образования. Теперь абсолютно все могут пользоваться интерактивными инструментами, независимо от места проживания. Пандемия сделала популярным онлайн-обучение. Поэтому сейчас такие решения весьма актуальны.

— Мы будем поддерживать социальные инициативы, которые способствуют построению цифрового государства, — добавил министр.

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Вместе с тем министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что сейчас весь мир приспосабливается к жизни в условиях пандемии. Поэтому именно такие проекты помогают ученикам и студентам дистанционно учиться.

По словам Шкарлета, образовательный проект Слухай поможет выпускникам школ подготовиться к ВНО в любое удобное время. А интерактивные книги будут полезными и для младших школьников.

Авторы онлайн-проекта отмечают, что в будущем литературная база платформы будет увеличиваться.

Проект создали с помощью программы EGAP, которую финансирует Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а реализует Фонд Восточная Европа и Innovabridge. Партнером является программа развития ООН и RefaceAI.

Регистрация на ВНО стартовала 1 февраля. Она продлится до 5 марта.

В Минобразовании напомнили, что участие во внешнем независимом оценивании бесплатное, но каждый участник может выбрать не более пяти предметов.

Источник: Министерство образования и науки Украины

Фото: Dreamstime

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