В Украине будут защищать антикоррупционеров

Верховная Рада на заседании приняла в целом законопроект о защите лиц, которые борются против коррупции. Решение поддержали 253 нардепа.
Согласно документу, правительство должно гарантировать антикоррупционерам защиту от преследования.
Закон предусматривает:
- создание Единого портала сообщений о коррупции;
- совершенствование работы НАПК по защите обличителей;
- предоставление антикоррупционерам права на бесплатную правовую помощь;
- конфиденциальность и анонимность их сообщений;
- денежное вознаграждение в определенных законом случаях;
- предоставление средств на получение психологической помощи.
Также, в соответствии с законом, обличитель должен объяснить, откуда ему известно о совершении коррупционного преступления.
Борьба с коррупцией в Украине
В течение года Украина улучшила свой показатель в рейтинге восприятия коррупции. Страна заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020.
Последний результат страны — 33 балла. Согласно показателям рейтинга, 0 баллов — коррупция царит в обществе, 100 баллов — она почти отсутствует в стране.
Украине удалось улучшить показатель благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАПК.