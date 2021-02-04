В Украине будут защищать антикоррупционеров

Верховная Рада на заседании приняла в целом законопроект о защите лиц, которые борются против коррупции. Решение поддержали 253 нардепа.

Согласно документу, правительство должно гарантировать антикоррупционерам защиту от преследования.

Закон предусматривает:

создание Единого портала сообщений о коррупции;

совершенствование работы НАПК по защите обличителей;

предоставление антикоррупционерам права на бесплатную правовую помощь;

конфиденциальность и анонимность их сообщений;

денежное вознаграждение в определенных законом случаях;

предоставление средств на получение психологической помощи.

Также, в соответствии с законом, обличитель должен объяснить, откуда ему известно о совершении коррупционного преступления.

Борьба с коррупцией в Украине

В течение года Украина улучшила свой показатель в рейтинге восприятия коррупции. Страна заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020.

Последний результат страны — 33 балла. Согласно показателям рейтинга, 0 баллов — коррупция царит в обществе, 100 баллов — она ​​почти отсутствует в стране.

Украине удалось улучшить показатель благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАПК.