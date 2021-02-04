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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Вакцина против Covid-19 от Pfizer — какие шансы у Украины получить вещество

У Украины есть хорошие шансы получить вакцину против коронавируса не только в рамках глобальной инициативы COVAX, но и благодаря двусторонним контрактам.

вакцина Pfizer

Об этом во время онлайн-встречи Глобальный обзор экономики Украины заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

— Я могу сказать только то, что сейчас идут переговоры и контрактование. Надежда есть, и шансы хорошие, — отметила Зоряна Цилык.

В то же время тормозит переговоры то, что препарат еще не зарегистрирован в Украине.

По ее словам, Украине нужно было в июне и июле 2020 года немного быстрее заказывать вещество.

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При этом она не согласна, что задержка вакцинации в Украине связана с геополитическим или националистическим факторами.

Вакцинация в Украине

Уже в феврале 2021 года Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer.

Партию вещества передадут стране в рамках инициативы COVAX.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Business Association Ukraine

Фото: Depositphotos

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