У Украины есть хорошие шансы получить вакцину против коронавируса не только в рамках глобальной инициативы COVAX, но и благодаря двусторонним контрактам.
Об этом во время онлайн-встречи Глобальный обзор экономики Украины заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.
— Я могу сказать только то, что сейчас идут переговоры и контрактование. Надежда есть, и шансы хорошие, — отметила Зоряна Цилык.
В то же время тормозит переговоры то, что препарат еще не зарегистрирован в Украине.
По ее словам, Украине нужно было в июне и июле 2020 года немного быстрее заказывать вещество.
При этом она не согласна, что задержка вакцинации в Украине связана с геополитическим или националистическим факторами.
Вакцинация в Украине
Уже в феврале 2021 года Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины против коронавируса производства Pfizer.
Партию вещества передадут стране в рамках инициативы COVAX.
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Источник: European Business Association Ukraine