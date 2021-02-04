Специалисты Всемирной организации здравоохранения будут учить украинских медиков делать прививки против коронавируса.

С 5 по 11 февраля 2021 года, накануне старта вакцинации, пройдет ряд семинаров для сотрудников медицинской сферы из Украины. Западные коллеги поделятся особенностями проведения иммунизации вакцинами против коронавируса.

— Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, какие существуют требования к ее транспортировке и хранению, а также какие есть особенности введения прививок, — уточняет пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

В семинарах примут участие 60 человек.

Также их ознакомят с национальным планом иммунизации населения.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Уже в феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса.

Ближе к середине месяца в стране ожидают первые партии вещества.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины