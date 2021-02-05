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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Covid-19 нет в украинской молочной сыворотке: СМИ Китая распространяют фейки

В китайских СМИ распространили информацию о том, что будто бы в экспортируемой украинской молочной сухой сыворотке есть коронавирус.

Коронавирус

Однако украинские производители отмечают, что это просто невозможно, а эти новости не что иное как фейк.

— Ситуация, которую нагнетают китайские информационные агентства, не соответствует действительности. На сегодня известны исследования ВОЗ, согласно которым Covid-19 не может размножаться в продуктах. Поэтому они не могут быть источником заражения вирусом. Кроме того, производство сыворотки предусматривает термическую обработку на высоких температурах, — заявил председатель объединения Союз молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

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По его словам, китайские СМИ также пишут, что сыворотка стала причиной распространения вируса на одном из производств мороженого. Эту ситуацию взяло под контроль посольство Украины в КНР.

В результате украинское консульство опровергло информацию о зараженной сыворотке.

В Китае подделывали вакцину от Covid-19

В Китае зафиксировали случаи фальсификации Covid-вакцины, в результате расследования было задержано более 80 человек и изъято более 3 тыс. доз поддельных препаратов.

Ненастоящую вакцину от Covid-19 правонарушители создавали из обычного физиологического раствора и продавали по завышенной стоимости.

Источник: УНИАН

Фото: Pixabay

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