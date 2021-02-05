Covid-19 нет в украинской молочной сыворотке: СМИ Китая распространяют фейки

В китайских СМИ распространили информацию о том, что будто бы в экспортируемой украинской молочной сухой сыворотке есть коронавирус.
Однако украинские производители отмечают, что это просто невозможно, а эти новости не что иное как фейк.
— Ситуация, которую нагнетают китайские информационные агентства, не соответствует действительности. На сегодня известны исследования ВОЗ, согласно которым Covid-19 не может размножаться в продуктах. Поэтому они не могут быть источником заражения вирусом. Кроме того, производство сыворотки предусматривает термическую обработку на высоких температурах, — заявил председатель объединения Союз молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.
По его словам, китайские СМИ также пишут, что сыворотка стала причиной распространения вируса на одном из производств мороженого. Эту ситуацию взяло под контроль посольство Украины в КНР.
В результате украинское консульство опровергло информацию о зараженной сыворотке.
В Китае подделывали вакцину от Covid-19
В Китае зафиксировали случаи фальсификации Covid-вакцины, в результате расследования было задержано более 80 человек и изъято более 3 тыс. доз поддельных препаратов.
Ненастоящую вакцину от Covid-19 правонарушители создавали из обычного физиологического раствора и продавали по завышенной стоимости.