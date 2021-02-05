В Минздраве Украины рассказали, кого вакцинируют против коронавируса веществом от Pfizer уже в феврале 2021 года.

Об этом во время брифинга Минздрава 5 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Эта вакцина будет сразу распределена для вакцинации медицинских работников, а также для работников, работающих в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, прививки будут проводить добровольно и бесплатно.

В то же время иммунизация будет происходить только зарегистрированной в Украине вакциной.

— Вчера был телефонный звонок в штаб-квартиру Pfizer. Мы получили заверение, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины в Украине. Вакцина будет использоваться только тогда, когда она будет зарегистрирована, — добавил Виктор Ляшко.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В феврале Украина должна получить первый транш вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

117 тыс. доз вакцины от компании-разработчика Pfizer должны поставить в страну в ближайшее время.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.