PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Добровольно и бесплатно: кому в Украине сделают прививки вакциной от Pfizer

В Минздраве Украины рассказали, кого вакцинируют против коронавируса веществом от Pfizer уже в феврале 2021 года.

щеплення, дифтерія, вакцинація

Об этом во время брифинга Минздрава 5 февраля сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Эта вакцина будет сразу распределена для вакцинации медицинских работников, а также для работников, работающих в учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, прививки будут проводить добровольно и бесплатно.

В то же время иммунизация будет происходить только зарегистрированной в Украине вакциной.

— Вчера был телефонный звонок в штаб-квартиру Pfizer. Мы получили заверение, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины в Украине. Вакцина будет использоваться только тогда, когда она будет зарегистрирована, — добавил Виктор Ляшко.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В феврале Украина должна получить первый транш вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

117 тыс. доз вакцины от компании-разработчика Pfizer должны поставить в страну в ближайшее время.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка