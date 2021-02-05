В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как будут проводить вакцинацию против коронавируса в Украине. Иммунизация будет проходить на двух платформах — мобильными бригадами и в медицинских учреждениях.

Об этом во время брифинга 5 февраля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Первая платформа — мобильные бригады. Их будет до 500. В их состав будут входить две медицинские сестры, врач, регистратор, а также водитель, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, мобильные бригады на первом этапе будут обеспечивать вакцинацию в организованных коллективах, например, в учреждениях здравоохранения, социальных учреждениях или военных частях.

Кроме того, будут созданы и пункты прививки в больницах.

— Вторая платформа — пункты прививки, которые создаются в центрах первичной медико-санитарной помощи, — добавил Виктор Ляшко.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В феврале в Украину должны доставить вакцину против коронавируса.

Она поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

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