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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Две платформы для вакцинации: как будет проходить Covid-иммунизация в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как будут проводить вакцинацию против коронавируса в Украине. Иммунизация будет проходить на двух платформах — мобильными бригадами и в медицинских учреждениях.

Медицина медики

Об этом во время брифинга 5 февраля сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Первая платформа — мобильные бригады. Их будет до 500. В их состав будут входить две медицинские сестры, врач, регистратор, а также водитель, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, мобильные бригады на первом этапе будут обеспечивать вакцинацию в организованных коллективах, например, в учреждениях здравоохранения, социальных учреждениях или военных частях.

Кроме того, будут созданы и пункты прививки в больницах.

— Вторая платформа — пункты прививки, которые создаются в центрах первичной медико-санитарной помощи, — добавил Виктор Ляшко.

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Вакцинация против коронавируса в Украине

В феврале в Украину должны доставить вакцину против коронавируса.

Она поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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