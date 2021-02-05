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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Гривна укрепляется: курс валют на 5 февраля

Курс валют в Украине несколько дней подряд снижается. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,88 грн.

Гривна укрепляется: курс валют на 5 февраля

По сравнению с предыдущим банковским днем, гривна укрепилась на 12 копеек.

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Курс гривны к евро установлен на уровне 33,45 грн/€, что на 19 копеек ниже, чем 4 февраля.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.02:

  • $1 — 27,888 грн;
  • €1 — 33,4509 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4431 грн;
  • 10 российских рублей — 3,69 грн.

Прогноз курса на 2021 год

Сейчас нет рисков, которые могли бы быть причиной резких колебаний курса гривны. Кроме того, нет оснований считать, что национальная валюта может сильно укрепиться или сильно обесцениться.

В Украине действует рыночное ценообразование, то есть нет постороннего влияния на курс. А Нацбанк в случае необходимости активно работает с интервенциями.

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