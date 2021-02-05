Первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer Украина получит в середине февраля, а следующий этап поставок запланирован с середины февраля до конца июня 2021 года.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Следующий этап поставки вакцин в Украину будет с середины февраля до конца второго квартала 2021 года (до конца июня, — Ред.). Ожидается, что в течение этого периода Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от компании AstraZeneka — объяснил глава Минздрава.

Также министр напомнил, что Украина заключила контракт с китайской компанией Sinovak на поставку 1 млн 913 тыс. доз вакцины от коронавируса. Ожидается, что их начнут доставлять в страну в ближайшее время.

Кроме того, Максим Степанов заверил, что вакцинация будет происходить только безопасными препаратами, которые прошли все необходимые клинические испытания.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в Украине планируют ежемесячно делать по 5 млн прививок вакциной против коронавируса. Но в случае необходимости количество могут увеличить вдвое.