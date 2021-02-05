Минэкономразвития разработало два сценария развития экономики до 2024 года, согласно которым за три года курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 30 грн.

По пессимистическому — средняя стоимость американской валюты увеличится до 28,8 грн/$, по оптимистическому сценарию — до 29,7 грн/$.

В худшем случае за три года обменный курс пересечет отметку в 30 грн/$, а в лучшем — будет 29,2 грн/$.

То есть до 2024 года девальвация не превысит 7%, однако это будет зависеть от цен на экспортные и импортные товары, а также от привлекательности экономика для инвесторов.

До 2024 года прирост иностранных инвестиций Минэкономразвития прогнозирует на уровне $5-5,5 млрд.

Курс доллара в Украине снижается несколько дней подряд. На 5 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс американской валюты на уровне 27,88 грн/$. То есть гривна укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта также теряет позиции. Ее курс на 5 февраля составляет 33,45 грн/€, что на 19 копеек ниже.

Источник: Економічна правда