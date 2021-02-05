Больницы Киева проверяют на соблюдение правил противопожарной безопасности

В Киеве проверяют коммунальные медицинские учреждения на соблюдение правил противопожарной безопасности.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.
По его словам, столичные спасатели постоянно проводят проверки больниц, а все отремонтированные отделения оснащаются современными индикаторами задымления и системами тушения. Сейчас продолжается установка таких систем во все медучреждения Киева.
Все больницы сотрудники ГСЧС могут проверить также и внепланово, если будут обращения от граждан или контролирующих органов.
— Проверяют в медучреждениях, в частности, как работает оборудование. Особое внимание уделяется отделениям, где кровати оборудованы подачей кислорода. Также проверяют наличие огнетушителей. Отрабатывают и действия персонала больниц в случае чрезвычайной ситуации, — отметил Виталий Кличко.
Пожар в больнице Запорожья
Пожар в больнице Запорожья произошел 3 февраля. Меньше чем за час спасателям удалось ее ликвидировать, однако четыре человека погибли. Среди них — трое пациенток и молодая врач.
По словам главы Запорожской ОГА, на первом этаже реанимационное отделение загорелась палата размером 20 кв. м.
Основная версия — возгорание медицинского оборудования.