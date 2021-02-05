Международные резервы Украины за месяц сократились на $311 млн

В Украине размер международных резервов в течение января 2021 года сократился на $311,85 млн (1,1%). По состоянию на 1 февраля размер резервов составил $28 821,04 млн.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По данным НБУ, резервы сократились из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства. Общий объем платежей по государственному долгу составил $311,4 млн. В то же время валютные поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $48,2 млн.

В течение января НБУ пополнил резервы на $20 млн.

НБУ

НБУ оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году.

В 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Также там отметили, что после прохождения твердой фазы карантина падение валового продукта замедлился до 3,5% в третьем квартале. Этот же тренд сохранился в четвертом квартале.