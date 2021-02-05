Работа АМКУ: ВР приняла законопроект, который стал первым шагом в комплексной реформе

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3132 об усовершенствовании работы Антимонопольного комитета, который предусматривает внедрение в ведомстве института уполномоченных по рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.

За законопроект в целом проголосовали 245 народных депутатов.

— Этот законопроект — первый шаг в комплексной антимонопольной реформе. Он разделяет функции АМКУ в конкурентной политике и как орган обжалования в государственных закупках. Это решение позволит разгрузить АМКУ, повысить его эффективность и является шагом на пути демонополизации экономики, которую мы обещали, когда шли на выборы, — пояснила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа (Слуга народа).

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Как указано в пояснительной записке, законопроект отдельно определяет полномочия АМКУ как органа обжалования в государственных закупках и предусматривает создание Комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок. Она должна состоять минимум из трех госуполномоченных комитетов по рассмотрению таких жалоб.

— Фактически сейчас госуполномоченные АМКУ вместо расследования антиконкурентных сговоров занимаются обжалованием тысяч тендеров и разбираются, кто и как закупил молоко для школ. Это важная функция для того, чтобы государственные средства использовались эффективно, но во всем мире обжалованием тендеров занимается отдельная палата или отдельный орган, а не уполномоченным антимонопольного органа, — пояснила Пидласа.

Таким образом, после вступления закона в силу АМКУ получит отдельных госуполномоченных, которые будут заниматься только обжалованиями тендерных закупок.

Заседание Рада

Заседание Верховной Рады Украины в пятницу, 5 февраля, традиционно началось в 10.00. В течение дня народные депутаты рассматривали ряд законопроектов.

Онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Роксолана Пидласа