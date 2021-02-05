Полиция Львова 5 февраля в 2.20 получила сообщение об акте вандализма — на площади Кропивницкого неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере.

Правоохранители принимают меры для установления личностей злоумышленников и их задержания.

Открыто производство по ч. 2 ст. 296 УКУ — Хулиганство. Вандалам грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Мэр Львова Андрей Садовой в соцсети обнародовал фото монумента и пообещал, что в ближайшие часы памятник будет очищены.

— Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской, — написал глава города.

Это не первый случай вандализма о Львове. Месяц назад двое киевлян обрисовали подпорную стену мемориала Небесной Сотни.

20-летний парень и 19-летняя девушка наносили граффити баллончиками с краской.

Фото: Андрій Садовий