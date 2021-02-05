Украинский кинорежиссер Олег Сенцов стал отцом. У мужчины родилась дочь.

Фотографией ребенка счастливый отец поделился на своей странице в Facebook 5 февраля.

Девочку назвали Эммой.

Пользователи социальных сетей поздравили Сенцова со счастливым событием.

Они пожелали здоровья новорожденной, а родителям — счастья и благополучия.

Деятельность Сенцова

После возвращения в Украину из РФ, где Сенцова незаконно задержали и приговорили к колонии по подозрению в терроризме во время событий в Крыму в 2014 году, он продолжил творческую деятельность.

В феврале 2020 года в Берлине состоялась мировая премьера фильма Номера по одноименной пьесе Олега Сенцова. Она прошла в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special.

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Источник: Олег Сенцов

Фото: Олег Сенцов