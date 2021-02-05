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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против Covid-19

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины с февраля.

Вакцинация

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил Владимиру Зеленскому во время совещания.

Глава ведомства уточнил, что Украина получит вакцины производства компании AstraZeneca и Novavax.

— Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок, — отметил Владимир Зеленский.

Полученное подтверждение реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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5 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в конце февраля Украина получит поставки 2,2 миллиона доз вакцины от компании AstraZeneca.

Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета усилила свою эффективность до 82% и до 100% от тяжелого течения болезни и смерти, утверждает производитель.

По предварительным исследованиям, эффективность этой вакцины против коронавируса была 70%.

Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года закончить вакцинацию украинцев от коронавируса.

Источник: Офис президента

Фото: Getty Images

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