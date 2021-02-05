Все страны-соседи Украины находятся в красной зоне по распространению Covid-19

Страны-соседи Украины находятся в красной зоне распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства здравоохранения.

До красной зоны попали:

Словакия — 468,4 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения;

Беларусь — 222 тыс.;

Польша — 196,1 тыс.;

Российская Федерация — 189,8 тыс.;

Румыния — 173 тыс.;

Венгрия — 163,8 тыс.;

Молдова — 172,3 тыс.

До красной зоны вошли страны, где показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения превысили отметку 145 за последние 14 дней. Всего — 80 стран.

Украина сейчас находится в зеленой зоне на 81 месте и имеет показатель 142,3 случая заболевания Сovid-19 на 100 тыс. населения.

Среди стран красной зоны попали также Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Словения, США, Великобритания, Латвия, Литва, Швеция, Франция, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия, Грузия, Австрия, Германия, Канада.

В зеленый зоны оказались Турция, Болгария, Финляндия, Греция, Япония, Индия, Египет.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля в Украине обнаружили еще 4 923 новых случаев коронавируса.

Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 158. Всего за минувшие сутки было совершено более 43,1 тыс. тестирований.

За все время пандемии в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.