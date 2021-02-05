По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 4 923 человек, из которых госпитализировали — 1 885.

Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 158.

Всего за минувшие сутки было совершено более 43,1 тыс. тестирований.

Коронавирус в регионах

Киев — 321 случай;

Винницкая область — 271 случай;

Волынская область — 127 случаев;

Днепропетровская область — 287 случаев;

Донецкая область — 146 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 209 случаев;

Запорожская область — 334 случая;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 272 случая;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 39 случаев;

Львовская область — 406 случаев;

Николаевская область — 160 случаев;

Одесская область — 157 случаев;

Полтавская область — 173 случая;

Ровенская область — 163 случая;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 174 случая;

Харьковская область — 190 случаев;

Херсонская область — 47 случаев;

Хмельницкая область — 231 случай;

Черкасская область — 144 случая;

Черновицкая область — 270 случаев;

Черниговская область — 101 случай.

Продление карантина в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда могут продлить действие карантина в Украине.

Правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

По словам Дениса Шмыгаля, именно апрель станет показателем, куда двигаться дальше и какие ограничительные меры продолжать.