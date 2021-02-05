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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 4 923 случая коронавируса в сутки, выздоровевших почти вдвое больше

По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.

В Украине 4 923 случая коронавируса в сутки, выздоровевших почти вдвое больше

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 4 923 человек, из которых госпитализировали — 1 885.

Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 158.

Всего за минувшие сутки было совершено более 43,1 тыс. тестирований.

Коронавирус в регионах

  • Киев — 321 случай;
  • Винницкая область — 271 случай;
  • Волынская область — 127 случаев;
  • Днепропетровская область — 287 случаев;
  • Донецкая область — 146 случаев;
  • Житомирская область — 162 случая;
  • Закарпатская область — 209 случаев;
  • Запорожская область — 334 случая;
  • Ивано-Франковская область — 433 случая;
  • Киевская область — 272 случая;
  • Кировоградская область — 25 случаев;
  • Луганская область — 39 случаев;
  • Львовская область — 406 случаев;
  • Николаевская область — 160 случаев;
  • Одесская область — 157 случаев;
  • Полтавская область — 173 случая;
  • Ровенская область — 163 случая;
  • Сумская область — 81 случай;
  • Тернопольская область — 174 случая;
  • Харьковская область — 190 случаев;
  • Херсонская область — 47 случаев;
  • Хмельницкая область — 231 случай;
  • Черкасская область — 144 случая;
  • Черновицкая область — 270 случаев;
  • Черниговская область — 101 случай.

Продление карантина в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда могут продлить действие карантина в Украине.

Правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.

По словам Дениса Шмыгаля, именно апрель станет показателем, куда двигаться дальше и какие ограничительные меры продолжать.

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