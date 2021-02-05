По состоянию на утро пятницы, 5 февраля, в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.
За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 4 923 человек, из которых госпитализировали — 1 885.
Выздоровели за вчера более 8,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 158.
Всего за минувшие сутки было совершено более 43,1 тыс. тестирований.
Коронавирус в регионах
- Киев — 321 случай;
- Винницкая область — 271 случай;
- Волынская область — 127 случаев;
- Днепропетровская область — 287 случаев;
- Донецкая область — 146 случаев;
- Житомирская область — 162 случая;
- Закарпатская область — 209 случаев;
- Запорожская область — 334 случая;
- Ивано-Франковская область — 433 случая;
- Киевская область — 272 случая;
- Кировоградская область — 25 случаев;
- Луганская область — 39 случаев;
- Львовская область — 406 случаев;
- Николаевская область — 160 случаев;
- Одесская область — 157 случаев;
- Полтавская область — 173 случая;
- Ровенская область — 163 случая;
- Сумская область — 81 случай;
- Тернопольская область — 174 случая;
- Харьковская область — 190 случаев;
- Херсонская область — 47 случаев;
- Хмельницкая область — 231 случай;
- Черкасская область — 144 случая;
- Черновицкая область — 270 случаев;
- Черниговская область — 101 случай.
Продление карантина в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда могут продлить действие карантина в Украине.
Правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты.
По словам Дениса Шмыгаля, именно апрель станет показателем, куда двигаться дальше и какие ограничительные меры продолжать.