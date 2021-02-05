Верховная Рада приняла закон №3623, предусматривающий введение в Украине электронных трудовых книжек. За соответствующее решение проголосовали 265 нардепов.

В электронных трудовых будут отображаться персональные данные лица, страховой стаж, заработная плата, размер уплаченного единого взноса и другие данные.

Кроме того, документ упрощает доступ к информации о трудовом стаже. Поэтому отныне пенсии смогут начисляться автоматически через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Вносить сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда будет работник и работодатель. Но на копиях документов обязательно должна быть электронная квалифицированная подпись.

Читайте Когда в Украине запустят электронный больничный

Также закон предусматривает, что в течение переходного периода, который продлится пять лет, будут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму.

После того, как работодатель внесет сведения о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, он обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Кабмин предложил ввести в Украине электронные трудовые книжки в июне 2020 года. Тогда чиновники объяснили, что учет труда должен происходить в электронном виде.

Но работодатель сможет вносить информацию и в бумажную трудовую по желанию человека.