Верховная Рада приняла закон №3623, предусматривающий введение в Украине электронных трудовых книжек. За соответствующее решение проголосовали 265 нардепов.
В электронных трудовых будут отображаться персональные данные лица, страховой стаж, заработная плата, размер уплаченного единого взноса и другие данные.
Кроме того, документ упрощает доступ к информации о трудовом стаже. Поэтому отныне пенсии смогут начисляться автоматически через личный электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
Вносить сведения о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда будет работник и работодатель. Но на копиях документов обязательно должна быть электронная квалифицированная подпись.
Также закон предусматривает, что в течение переходного периода, который продлится пять лет, будут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму.
После того, как работодатель внесет сведения о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, он обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.
Кабмин предложил ввести в Украине электронные трудовые книжки в июне 2020 года. Тогда чиновники объяснили, что учет труда должен происходить в электронном виде.
Но работодатель сможет вносить информацию и в бумажную трудовую по желанию человека.