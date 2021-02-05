Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года закончить вакцинацию украинцев от коронавируса.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Вакцина производства компании Pfizer — не единственная, которой мы будем вакцинировать граждан от коронавируса. Все препараты будут безопасными и такими, что прошли необходимую регистрацию. Мы будем делать прививки как минимум тремя-четырьмя вакцинами. Поэтому до конца 2021 года хотим завершить всю кампанию вакцинации от Covid-19.

Также Максим Степанов добавил, что 21 млн украинцев, которые находятся в группе риска осложнений из-за коронавируса, рассчитывают вакцинировать до осени этого года.

Однако он отметил, что сейчас есть проблема, которая заключается в том, что количество людей, готовых к вакцинации, составляет только 50%.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в середине февраля. Сейчас ожидается первая партия препарата производства компании Pfizer в размере 117 тыс. доз.

По словам Максима Степанова, следующий этап поставки вакцин от Covid-19 в Украину будет с середины февраля до конца июня. Ожидается, что в течение этого периода страна получит вакцины от компании AstraZeneka.