Продолжительность жизни украинцев возрастет, как минимум, на 10 лет благодаря реализации законопроекта О системе общественного здоровья, который парламент принял в первом чтении.

– В законопроекте четко расписано, как правительство, министерство, местные органы исполнительной власти должны действовать для сохранения здоровья людей, – сообщил в комментарии Фактам ICTV главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С помощью информационного фонда данных общественного здоровья представители власти будут отслеживать, что именно влияет на уменьшение продолжительности жизни. Там будут прописаны четкие механизмы, как предотвратить эти факторы.

По мнению Виктора Ляшко, если бы законопроект приняли в начале пандемии, органы власти могли бы оперативно реагировать.

– В начале эпидемии в 2020 году мы столкнулись с тем, что система разбалансирована, и нам приходилось делегировать полномочия руководителям учреждений через постановления Кабмина. Сейчас выводы сделаны. Сложившаяся модель позволит нам быстро реагировать как на инфекционные болезни, так и на различные факторы риска для здоровья людей, – говорит он.

Что изменится после принятия законопроекта

Функции центральных органов исполнительной власти, созданных после ликвидации Госсанэпидемслужбы, будут закреплены законодательно. До этого эти функции оставались за ликвидированной санэпидемслужбой.

Урегулируют деятельность сети центров по контролю и профилактике заболеваний, которые должны реагировать на эпидемии, токсикологические, химические, экологические аварии и тому подобное.

Руководителям этих центров – главным государственным санитарным врачам областей – предоставят властные полномочия как должностным лицам.

В законопроекте сформированы десять оперативных функций общественного здоровья, выполнение которых будет сохранять здоровье украинцев.

Реорганизация СЭС

В 2017 году Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ликвидировали. Ее функции передали Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Таким образом выполнили постановление Киевского апелляционного административного суда от 8 февраля 2016 года, который отменил решение правительства о реорганизации Госсанэпидемслужбы путем ее присоединения к Госпродпотребслужбе.

Реорганизация СЭС началась в 2012 году, когда после административной реформы Государственная санэпидслужба стала отдельным органом исполнительной власти. Тогда в сферу ее управления от Министерства здравоохранения передали все 800 СЭС.