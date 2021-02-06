По состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 310 новых больных.
Среди новых пациентов — 220 детей и 191 медработник.
За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.
В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.
Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях.
Коронавирус в регионах (новые случаи за сутки):
- Винницкая область — 247 случаев;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 306 случаев;
- Донецкая область — 125 случаев;
- Житомирская область — 124 случая;
- Закарпатская область — 221 случай;
- Запорожская область — 227 случаев;
- Ивано-Франковская область — 498 случаев;
- Киевская область — 295 случаев;
- Кировоградская область — 43 случая;
- Луганская область — 54 случая;
- Львовская область — 286 случаев;
- Николаевская область — 82 случая;
- Одесская область — 176 случаев;
- Полтавская область — 111 случаев;
- Ровенская область — 111 случаев;
- Сумская область — 97 случаев;
- Тернопольская область — 120 случаев;
- Харьковская область — 225 случаев;
- Херсонская область — 67 случаев;
- Хмельницкая область — 132 случая;
- Черкасская область — 111 случаев;
- Черновицкая область — 258 случаев;
- Черниговская область — 83 случая.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 5 февраля в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.
За последние заболели еще 4 923 человека.
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