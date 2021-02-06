PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

4 310 новых больных, среди них — 220 детей: коронавирус в Украине 6 февраля

По состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 310 новых больных.

Коронавірус, вакцинація

Среди новых пациентов — 220 детей и 191 медработник.

За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.

В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Коронавирус в регионах (новые случаи за сутки):

  • Винницкая область — 247 случаев;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 306 случаев;
  • Донецкая область — 125 случаев;
  • Житомирская область — 124 случая;
  • Закарпатская область — 221 случай;
  • Запорожская область — 227 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 498 случаев;
  • Киевская область — 295 случаев;
  • Кировоградская область — 43 случая;
  • Луганская область — 54 случая;
  • Львовская область — 286 случаев;
  • Николаевская область — 82 случая;
  • Одесская область — 176 случаев;
  • Полтавская область — 111 случаев;
  • Ровенская область — 111 случаев;
  • Сумская область — 97 случаев;
  • Тернопольская область — 120 случаев;
  • Харьковская область — 225 случаев;
  • Херсонская область — 67 случаев;
  • Хмельницкая область — 132 случая;
  • Черкасская область — 111 случаев;
  • Черновицкая область — 258 случаев;
  • Черниговская область — 83 случая.
Читайте
Карантин в Украине: при каком условии будут вводить красную зону

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.

За последние заболели еще 4 923 человека.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх