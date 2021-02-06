По состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев коронавируса. За последние сутки — 4 310 новых больных.

Среди новых пациентов — 220 детей и 191 медработник.

За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.

В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Коронавирус в регионах (новые случаи за сутки):

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля в Украине подтвердилось 1 237 169 случаев коронавируса.

За последние заболели еще 4 923 человека.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.