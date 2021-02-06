Вакцинация против коронавируса в Украине – как будет происходить

Министерство здравоохранения анонсировало старт вакцинации против коронавируса в Украине 15 февраля. К этому времени в Украину должно поступить 117 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.

Следующий этап поставки вакцин от Covid-19 в Украине будет происходить с середины февраля до конца июня. Ожидается, что в течение этого периода страна получит вакцины от компании AstraZeneka. Также Украина заключила контракт с китайской компанией Sinovak на поставку 1 млн 913 тыс. доз вакцины против коронавируса. Ее начнут доставлять в ближайшее время.

Как идет подготовка к вакцинации против коронавируса в Украине, сколько человек будет привлечено к процессу и сколько прививок планируют делать ежемесячно, Фактам ICTV рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

– Виктор Кириллович, министерство здравоохранения объявило о старте вакцинации 15 февраля. Успеет ли Украина получить к этому времени 117 тыс. доз вакцины?

– Глобальная инициатива COVAX (фонд доступа к вакцинам против коронавируса, – Ред.) 30 января направила подтверждение, что мы попали в первую волну передачи иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации против Covid-19.

Ориентировочный срок – середина февраля. Поэтому и озвучили дату 15 февраля.

Но есть ряд факторов. Во-первых, вакцина должна быть зарегистрирована в Украине. 4 февраля мы привлекли бюро ВОЗ в Украине, европейское региональное бюро и представительство ВОЗ в мире, чтобы пообщаться с глобальной штаб-квартирой Pfizer. Там позволили нашему местному представительству зарегистрировать вакцину Pfizer в Украине по процедуре, определенной законом.

На днях состоится регистрация и мы сможем сотрудничать с COVAX относительно поставок вакцины в Украину.

– Благодаря инициативе COVAX Украина получит 16 млн доз вакцины?

– 8 млн получим 100%. О еще 8 млн идут переговоры. COVAX предоставит подтверждение, когда будет информация о том, какие препараты войдут в портфель вакцин и какова будет их стоимость. Сейчас COVAX рассчитывает на новые американские вакцины Novavax и Johnson & Johnson, которые подтвердили свою эффективность.

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Эти вакцины значительно дешевле чем те продукты, которые есть на рынке. В данный момент производители этих вакцин должны получить разрешение FDA (агентства министерства здравоохранения и социальных служб США, – Ред.) для использования в чрезвычайных ситуациях.

Поэтому высока вероятность, что мы получим следующие 8 млн доз, но пока нет официального документа от глобальной инициативы COVAX, не говорим об этом с утверждением.

– 16 млн доз вакцины от COVAX со всеми расходными материалами (шприцами, боксами их безопасной утилизации, растворителями, если это будет необходимо) Украина получит абсолютно бесплатно.

Плюс дополнительно мы ведем переговоры о закупке вакцины за средства государственного бюджета. Есть программа COVAX Facility, которая позволяет странам покупать вакцины по ценам инициативы свыше гарантированных 20% (то есть более 16 млн доз). Поэтому, если у нас будет необходимость, можем обратиться к COVAX Facility и закупить вакцины, чтобы привить украинцев.

– Известно ли, украинские компании будут поставлять вакцину Pfizer, ведь ее нужно хранить при температуре -80оС, а такое оборудование есть не у всех?

– Мы обратились в компанию SAFEmed (Проект Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев Агентства США по международному развитию (USAID), – Ред.), Чтобы они обеспечили нам логистику и хранение на национальном складе с последующей развозкой в ​​пункты назначения. У нас есть компании, в SAFEmed – средства. Остается выяснить, кого выберут победителем. Мы не вмешиваемся в процесс, который происходит по прозрачным процедурам проекта SAFEmed в рамках помощи США.

– Вас не пугает, что остается фактически неделя до старта вакцинации, а тендер все еще продолжается и соглашения не подписаны?

– Мы движемся вперед с уверенностью. Если бы нас все пугало, то все пошло бы прахом еще в марте. Я уверен, что мы сделаем все от нас зависящее, и сделаем все так, что ни у кого не возникнет сомнений.

– Как будет происходить вакцинация против Covid-19 в Украине?

– Подготовка началась с сентября. Будет две платформы. Первая– это мобильные бригады, которые будут вакцинировать людей по персональным спискам. В состав бригад войдут две медсестры, водитель, регистратор и, скорее всего, врач. Мобильная бригада будет брать на региональном складе суточную норму вакцины и ехать прививать специалистов, оказывающих помощь больным с Covid-19, а также экстренную медицинскую помощь. Далее на очереди будут другие врачи и работники социальных учреждений.

Вторая платформа – это прививочные пункты, которые будут создаваться в Центрах первичной медико-санитарной помощи, в амбулаториях, в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи.

– Очередь к такому пункту будет формироваться через электронную платформу, которую мы презентуем 8-10 февраля.

Эти пункты прививки не будут работать в тех кабинетах, где вакцинируют детей против десяти инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем прививок. Прививки против Covid-19 не повлияют на этот процесс.

– Рассчитывали ли вы, сколько прививок будут делать каждый день?

– В прививочном пункте одна бригада будет делать 30-35 вакцинаций в день, мобильная бригада – до 100. Таким образом мы будем делать 4,5-5 млн прививок в месяц. В общем сложности должны работать 4 250 прививочных кабинета и 500 мобильных бригад.

Если нам нужно будет привлечь рутинные кабинеты, мы сможем сделать значительное количество прививок.

Также следует понимать, что вакцинация – это каскадный процесс, то есть процесс будет происходить постепенно, чтобы научить медицинских работников работать с конкретным иммунологическим препаратом, чтобы не было программных ошибок (неправильного ввода, – Ред.) и прочее. Мы сейчас занимаемся обучением и постепенным внедрением этой вакцины в медицинскую практику.

– Сколько человек будет привлечено к процессу вакцинации?

– Около 2,5 тыс. человек будут работать в мобильных бригадах и около 13-15 тыс. – в прививочных пунктах.

Конечно, мы будем отвлекать медицинских работников от других дел и переадресовывать для этой работы. Поэтому формируется пакет в Программе медицинских гарантий, который предусматривает дополнительную оплату труда этих специалистов.

Да, будет сложно, но это очередной вызов, который надо пройти. Когда происходило массовое распространение коронавирусной болезни, также большому количеству врачей пришлось перепрофилироваться в инфекционистов.

– Как идет подготовка медицинских работников к старту процесса вакцинации?

– Сначала у нас происходило обучение касательно подходов и организации вакцинации. Теперь происходят точечные обучения. 5 февраля мы начали работу по микропланированию с региональными координаторами, поскольку людей нужно научить работать непосредственно с иммунобиологическим препаратом Pfizer, который имеет температуру хранения -80оС.

Со следующей недели мы будем учить мобильные бригады по инструкции производителя, как делать прививку, как разводить вещество, куда и как утилизировать, какие могут быть неблагоприятные события после иммунизации, как пользоваться медицинскими препаратами, которые есть в аптечке прививочного пункта и тому подобное.

– А не сможет человек сделать прививку и в стационарном пункте, и в мобильном?

– Нет, не сможет. У нас будут персональные списки для мобильных бригад и запись для прививочных пунктов. В электронной системе здравоохранения будет фиксироваться вся информация, чтобы не возникало никаких сбоев. 10 февраля завершится тестирование модуля вакцинации, который будет использоваться сначала для Covid-19, а затем там фиксировать информацию о прививках от десяти инфекционных болезней.

Первый этап вакцинации в Украине

С февраля во время первого этапа вакцинации в Украине сделают прививки 367 491 человеку.

Это будут люди с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни, а также те, кто выполняет важные функции во время борьбы с Covid-19.