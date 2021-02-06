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Факты / Украина
Юлія Клєцова |

Строгий костюм или платье: лучшие образы Елены Зеленской

6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Жене президента сегодня исполнилось 43 года.

зеленская фото

Зеленская является первой леди Украины и активно участвует в официальных мероприятиях.

Почти каждый выход в свет Зеленской заканчивается обсуждением ее образа и выбора одежды.

Чаще всего аудитория положительно реагирует на выбор одежды первой леди, но иногда ей приходится читать и критику в свой адрес.

Факты ICTV предлагают выбрать стильный образ Елены Зеленской.

  • Олена Зеленська - фото 1
  • Олена Зеленська - фото 2
  • Олена Зеленська - фото 3
  • Олена Зеленська - фото 4
  • Олена Зеленська - фото 5
  • Олена Зеленська - фото 1
  • Олена Зеленська - фото 2
  • Олена Зеленська - фото 3
  • Олена Зеленська - фото 4
  • Олена Зеленська - фото 5
Строгий костюм или платье: лучшие образы Елены Зеленской / 5 фотографий
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Деятельность Елены Зеленской

После избрания Зеленского президентом его жена активно участвует в важных мероприятиях.

Например, она выступила на четвертом Украинском женском конгрессе.

Другие новости о Елене Зеленской читайте на Фактах ICTV.

Фото: Елена Зеленская

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