6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Жене президента сегодня исполнилось 43 года.

Зеленская является первой леди Украины и активно участвует в официальных мероприятиях.

Почти каждый выход в свет Зеленской заканчивается обсуждением ее образа и выбора одежды.

Чаще всего аудитория положительно реагирует на выбор одежды первой леди, но иногда ей приходится читать и критику в свой адрес.

Факты ICTV предлагают выбрать стильный образ Елены Зеленской.



















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Деятельность Елены Зеленской

После избрания Зеленского президентом его жена активно участвует в важных мероприятиях.

Например, она выступила на четвертом Украинском женском конгрессе.

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Фото: Елена Зеленская