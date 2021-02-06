6 февраля Елена Зеленская отмечает день рождения. Жене президента сегодня исполнилось 43 года.
Зеленская является первой леди Украины и активно участвует в официальных мероприятиях.
Почти каждый выход в свет Зеленской заканчивается обсуждением ее образа и выбора одежды.
Чаще всего аудитория положительно реагирует на выбор одежды первой леди, но иногда ей приходится читать и критику в свой адрес.
Факты ICTV предлагают выбрать стильный образ Елены Зеленской.
Строгий костюм или платье: лучшие образы Елены Зеленской / 5 фотографий
Деятельность Елены Зеленской
После избрания Зеленского президентом его жена активно участвует в важных мероприятиях.
Например, она выступила на четвертом Украинском женском конгрессе.
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Фото: Елена Зеленская