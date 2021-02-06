Миротворец внес гражданскую жену Козака Наталью Лавренюк в свою базу

Сайт Миротворец внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Сайт центра называет женщину “пособницей российских оккупантов” и обвиняет ее в нарушении законодательства Украины о гражданстве путем получения другого гражданства, а также финансировании российских оккупантов.

Со ссылкой на программу Схемы: коррупция в деталях сообщается, что Лавренюк постоянно сопровождает народного депутата в зарубежных командировках с 2005 года и является его сожительницей.

— Они вместе путешествовали в Россию и Европу самолетами, автобусами и машинами. Совместных перелетов в течение десяти лет насчитывается более 100. Пункты назначения — Париж, Ницца, Флоренция, Рим, Лондон, Цюрих, различные курортные острова, — говорится в сообщении на сайте Миротворец.

Также отмечается, что Лавренюк является матерью ребенка Козака, что подтвердил он сам. Однако, ни Лавренюк, ни ребенка депутат не вносил в декларацию.

По информации Схем, Лавренюк в марте 2015 года получила паспорт гражданки Российской Федерации, а сама она является уроженкой Львова. Также отмечается, что женщина является бенефициарным владельцем ООО НЗНП Трейд, которое осуществляет Геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

5 февраля Схемы сообщили, что гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой на 657 квадратных метров в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к депутату ОПЗЖ Тараса Козака.

Согласно указу, телеканалы, принадлежащих Козаку, должны прекратить вещание на украинском радиочастотных ресурсах. Среди них три медиа — 112 Украина, ZIK и Newsone.

Подробнее о санкциях против телеканалов читайте в материалах на Фактах ICTV.