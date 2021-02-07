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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Оккупанты на Донбассе дистанционно заминировали территорию возле позиций ВСУ

В зоне проведения Операции объединенных сил за сутки зафиксировали одно нарушение мирных договоренностей.

Донбас, ООС

В районе населенного пункта Луганское оккупационные войска дистанционно заминировали территорию возле позиций украинских военных. Оккупанты применяли противопехотные мины ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет.

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Гибель военных на Донбассе

6 февраля стало известно о подрыве трех военных на Донбассе. Двое бойцов ВСУ погибли в результате подрыва на взрывном устройстве, за жизнь третьего воина борются медики.

Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Марьинка. 7 февраля стали известны имена погибших — Назарий Полищук и Алексей Подвезенный.

Источник: Штаб ООС

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