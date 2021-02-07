PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

В Украине работают более 4 тыс. пунктов обогрева для населения

В связи с существенным снижением температурных показателей решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах по состоянию на 7 февраля развернули 4 тыс. 778 пунктов обогрева.

пункти обігріву

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением — 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС — 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств, — сообщили в ГСЧС.

  • В Украине работают 4 тыс. пунктов обогрева для населения
  • В Украине работают 4 тыс. пунктов обогрева для населения
  • В Украине работают 4 тыс. пунктов обогрева для населения
  • В Украине работают 4 тыс. пунктов обогрева для населения
В Украине работают более 4 тыс. пунктов обогрева для населения / 2 фотографии

В течение 6 февраля по пунктов обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС — 77 человек.

Погода в Украине

Погода в Украине на 7 февраля будет морозной и с осадками. В некоторых регионах страны будет солнечно, но температура будет минусовая.

На западе синоптики прогнозируют до -10 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. А на Севере -13 днем, и до -22 ночью.

Подробнее о погоде в Украины 7 февраля читайте на Фактах ICTV.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка