В Украине работают 4 тыс. пунктов обогрева для населения

В связи с существенным снижением температурных показателей решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах по состоянию на 7 февраля развернули 4 тыс. 778 пунктов обогрева.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 778 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением — 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ГСЧС — 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств, — сообщили в ГСЧС.







В Украине работают более 4 тыс. пунктов обогрева для населения / 2 фотографии

В течение 6 февраля по пунктов обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС — 77 человек.

Погода в Украине

Погода в Украине на 7 февраля будет морозной и с осадками. В некоторых регионах страны будет солнечно, но температура будет минусовая.

На западе синоптики прогнозируют до -10 градусов днем, а ночью температура опустится до -14. А на Севере -13 днем, и до -22 ночью.

Подробнее о погоде в Украины 7 февраля читайте на Фактах ICTV.

Фото: ГСЧС