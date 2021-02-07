Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев.

За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.

В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.