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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Заболевших больше, чем тех, кто выздоровел: в Украине 3 370 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 1 244 849 случаев коронавируса, за сутки — 3 370.

Коронавирус

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 869 пациентов.

Всего от осложнений, которые вызвал коронавирус умерли 23 597 человек, за последние сутки — 81.

За последние сутки 2 297 человек выздоровели от Covid-19, всего — 1 073 046.

За последний день в Украине провели 19 500 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 690, методом ИФА — 3 810).

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  • г. Киев — 197 случаев;
  • Винницкая область — 184 случая;
  • Волынская область — 48 случаев;
  • Днепропетровская область — 198 случаев;
  • Донецкая область — 188 случаев;
  • Житомирская область — 137 случаев;
  • Закарпатская область — 169 случаев;
  • Запорожская область — 86 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 454 случая;
  • Киевская область — 176 случаев;
  • Кировоградская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Львовская область — 202 случая;
  • Николаевская область — 118 случаев;
  • Одесская область — 212 случаев;
  • Полтавская область — 37 случаев;
  • Ровенская область — 73 случая;
  • Сумская область — 134 случая;
  • Тернопольская область — 117 случаев;
  • Харьковская область — 164 случая;
  • Херсонская область — 50 случаев;
  • Хмельницкая область — 97 случаев;
  • Черкасская область — 20 случаев;
  • Черновицкая область — 185 случаев;
  • Черниговская область — 85 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев.

За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.

В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.

Фото: Depositphotos

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