В Украине по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 1 244 849 случаев коронавируса, за сутки — 3 370.
В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.
За минувшие сутки в больницы госпитализировали 1 869 пациентов.
Всего от осложнений, которые вызвал коронавирус умерли 23 597 человек, за последние сутки — 81.
За последние сутки 2 297 человек выздоровели от Covid-19, всего — 1 073 046.
За последний день в Украине провели 19 500 тестирований (в частности методом ПЦР — 15 690, методом ИФА — 3 810).
- г. Киев — 197 случаев;
- Винницкая область — 184 случая;
- Волынская область — 48 случаев;
- Днепропетровская область — 198 случаев;
- Донецкая область — 188 случаев;
- Житомирская область — 137 случаев;
- Закарпатская область — 169 случаев;
- Запорожская область — 86 случаев;
- Ивано-Франковская область — 454 случая;
- Киевская область — 176 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Львовская область — 202 случая;
- Николаевская область — 118 случаев;
- Одесская область — 212 случаев;
- Полтавская область — 37 случаев;
- Ровенская область — 73 случая;
- Сумская область — 134 случая;
- Тернопольская область — 117 случаев;
- Харьковская область — 164 случая;
- Херсонская область — 50 случаев;
- Хмельницкая область — 97 случаев;
- Черкасская область — 20 случаев;
- Черновицкая область — 185 случаев;
- Черниговская область — 85 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 6 февраля в Украине подтвердили 1 241 479 случаев.
За день в Украине от коронавируса умерли 129 человек, за все время — 23 516. Выздоровели за сутки 7 158 украинцев, в общем — 1 070 749 человек.
В течение последнего дня в Украине провели 25 590 тестов методом ПЦР, за время пандемии — 6 376 032.