За выходные в Украине подешевели евро и доллар. По состоянию на 8 февраля 2021 года Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,77 грн, что на 11 копеек дешевле, чем в пятницу, 5 февраля.

Стоимость евро снизилась на 17 копеек и составляет 33, 28 грн.

Курс валют НБУ на 8 февраля 2021

$ 1 — 27,77 грн;

€ 1 — 33,28 грн;

1 польский злотый — 7,4 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Каким будет курс доллара в 2021 году — прогнозы

По информации Министерства экономики Украины, в 2021 году курс доллара будет на уровне 28,6 грн. Иностранные эксперты из Oxford Economics прогнозируют 28,4 грн за $1.

В Международном валютном фонде ожидают среднюю стоимость в пределах 28,12 грн.

Подробнее, каким будет курс доллара в 2021 году читайте в материале Фактов ICTV.