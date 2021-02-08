По состоянию на 8 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 88 человек. Всего в столице 130 324 больных Covid-19.

За последние сутки пять пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 447 летальных случаев. 114 человек преодолели коронавирус. За все время пандемии 79 624 человека выздоровели от Covid-19.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: