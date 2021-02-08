Логистические возможности во время вакцинации против Covid-19 являются главным вызовом для системы здравоохранения Украины.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас во время Всеукраинского форума Украины 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Что я вижу и что отмечают международные партнеры как вызов для украинской системы здравоохранения — это именно логистические возможности, особенно когда речь идет о таких вакцинах как Pfizer, которым нужно обеспечить очень конкретные условия перевозки и хранения. Как США, так и ЕС пытаются помочь Украине в этих логистических вопросах, — отметил глава представительства.

Также он добавил, что важно, чтобы граждане Украины доверяли органам власти, в частности системе здравоохранения. По словам Маасикаса, доверие со стороны общества — показатель готовности государства к вакцинации от Covid-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также добавил, что после вакцинации против коронавируса Украина столкнется с еще одним вызовом — наполнение рынков лекарствами и протоколами для лечения Covid-19.

— После вакцины будет еще одна история — это лекарства, наполнение рынков лекарствами, протоколами для лечения. Поэтому борьба продолжается, — сказал Кулеба.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале. В целом, по словам президента Владимира Зеленского, страна договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Президент отмечал, что вакцинация от Covid-19 пока будет добровольной.