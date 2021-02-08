В Украине по состоянию на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1 246 990.
Количество заболевших в регионах за сутки:
- г. Киев — 88 случаев;
- Винницкая область — 123 случая;
- Волынская область — 45 случаев;
- Днепропетровская область — 156 случаев;
- Донецкая область — 28 случаев;
- Житомирская область — 176 случаев;
- Закарпатская область — 133 случая;
- Запорожская область — 59 случаев;
- Ивано-Франковская область — 398 случаев;
- Киевская область — 97 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 14 случаев;
- Львовская область — 119 случаев;
- Николаевская область — 115 случаев;
- Одесская область — 61 случай;
- Полтавская область — 32 случая;
- Ровенская область — 45 случаев;
- Сумская область — 54 случая;
- Тернопольская область — 74 случая;
- Харьковская область — 35 случаев;
- Херсонская область — 19 случаев;
- Хмельницкая область — 24 случая;
- Черкасская область — 53 случая;
- Черновицкая область — 143 случая;
- Черниговская область — 46 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 1 244 849 случаев коронавируса, за сутки — 3 370.
В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.
В больницы госпитализировали 1 869 пациентов.