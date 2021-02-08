В Украине по состоянию на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1 246 990.

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Количество заболевших в регионах за сутки:

г. Киев — 88 случаев;

Винницкая область — 123 случая;

Волынская область — 45 случаев;

Днепропетровская область — 156 случаев;

Донецкая область — 28 случаев;

Житомирская область — 176 случаев;

Закарпатская область — 133 случая;

Запорожская область — 59 случаев;

Ивано-Франковская область — 398 случаев;

Киевская область — 97 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 14 случаев;

Львовская область — 119 случаев;

Николаевская область — 115 случаев;

Одесская область — 61 случай;

Полтавская область — 32 случая;

Ровенская область — 45 случаев;

Сумская область — 54 случая;

Тернопольская область — 74 случая;

Харьковская область — 35 случаев;

Херсонская область — 19 случаев;

Хмельницкая область — 24 случая;

Черкасская область — 53 случая;

Черновицкая область — 143 случая;

Черниговская область — 46 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 1 244 849 случаев коронавируса, за сутки — 3 370.

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

В больницы госпитализировали 1 869 пациентов.