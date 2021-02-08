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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

В Украине резко упал суточный показатель — 2 141 случай Covid-19

В Украине по состоянию на утро 8 февраля зафиксировали еще 2 141 случай Covid-19, всего — 1 246 990.

В Украине резко упал суточный показатель — 2 141 случай Covid-19

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Количество заболевших в регионах за сутки:

  • г. Киев — 88 случаев;
  • Винницкая область — 123 случая;
  • Волынская область — 45 случаев;
  • Днепропетровская область — 156 случаев;
  • Донецкая область — 28 случаев;
  • Житомирская область — 176 случаев;
  • Закарпатская область — 133 случая;
  • Запорожская область — 59 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 398 случаев;
  • Киевская область — 97 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 14 случаев;
  • Львовская область — 119 случаев;
  • Николаевская область — 115 случаев;
  • Одесская область — 61 случай;
  • Полтавская область — 32 случая;
  • Ровенская область — 45 случаев;
  • Сумская область — 54 случая;
  • Тернопольская область — 74 случая;
  • Харьковская область — 35 случаев;
  • Херсонская область — 19 случаев;
  • Хмельницкая область — 24 случая;
  • Черкасская область — 53 случая;
  • Черновицкая область — 143 случая;
  • Черниговская область — 46 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 7 февраля зафиксировали 1 244 849 случаев коронавируса, за сутки — 3 370.

В частности, заболели 188 детей и 96 медработников.

В больницы госпитализировали 1 869 пациентов.

Фото: Depositphotos

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